"Lady Allegri" in vacanza ad Agrigento, pranzo e relax per la figlia del tecnico della Juve

Lady Allegri in vacanza ad Agrigento. La figlia del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si è goduta le vacanze all’ombra del sole di Sicilia.

Valentina Allegri, raggiante come sempre, ha pranzato in un noto ristorante nel cuore di San Leone. La figlia del vincente allenatore della Juventus, è stata anche in barca ai piedi della Scala dei Turchi. Un tour di qualche giorno per poi ripartire per la sua Torino.