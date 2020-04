Emergenza Covid 19, il vadevecum per i pescatori

"L’attività lavorativa del settore pesca deve essere organizzata nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus, disposte dalle autorità nazionali, regionali e locali". È questo quanto fatto sapere dal sindaco Francesca Valenti.

"Richiamando tutti i provvedimenti emanati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus, il sindaco - fanno sapere dal Comune di Sciacca - ribadisce che in costanza di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, anche gli operatori del Settore della Pesca devono rispettare le disposizioni in vigore per contenere i contagi”.

Nella direttiva, quindi, il sindaco raccomanda agli operatori della pesca il rispetto delle seguenti fondamentali prescrizioni: Provvedere alla disinfezione dei natanti e pescherecci. Attivare i protocolli di sicurezza anti contagio mediante l’adozione di dispositivi individuali di protezione (mascherine e guanti, igienizzante per le mani, etc,). Assicurare il rispetto della distanza interpersonale tra lavoratori nella fruizione degli spazi comuni di lavoro.