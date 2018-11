Vaccino contro l'influenza, Venuti si fa testimonial della campagna

Anche il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale, Gervasio Venuti, si è vaccinato. E lo ha fatto per dare l'esempio e per sensibilizzare l’utenza sull’efficacia della profilassi vaccinale contro l'influenza. Ad accompagnarlo il direttore del servizio di Epidemiologia dell'Asp, Gaetano Geraci. Venuti si è dunque sottoposto alla somministrazione del vaccino polivalente facendo così da testimonial alla spiccata validità dello strumento di prevenzione sia dell’influenza che delle sue complicanze.

Le vaccinazioni sono già partite da alcuni giorni e vengono effettuate su tutto il territorio Asp presso gli studi dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta oltre che in tutti i presìdi vaccinali dell’Azienda. In co-somministrazione con l’antinfluenzale può essere offerto il vaccinoanti-pnemucoccico (per patologie quali otiti, bronchiti, meningiti, asma) ed anti-zoster secondo le modalità previste dal decretoemanato dell’Assessorato Regionale alla Salute relativamente alla campagna 2018/2019.