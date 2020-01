Influenza di stagione, in arrivo la fase "clou": l'Asp invita alla vaccinazione

Da metà gennaio e per tutto febbraio la provincia di Agrigento, e non solo, dovrà fare i conti con l'influenza di stagione. Ad annuciarlo oggi, dalle pagine del quotidiano La Sicilia è la direttrice del dipartimento di Epidemiologia dell'Asp di Agrigento, Girolama Bosco.

La stessa avvisa che, appunto, si sta entrando nella fase "clou" della malattia e che ci sarà tempo per vaccinarsi fino al prossimo 28 febbraio presso i centri vaccinali o presso il medico di famiglia. Sempre in tema di vaccinazioni, Bosco rassicura rispetto al diffondersi, nel Nord Italia di casi di Meningite di tipo C, stante che ad oggi in provincia vi sarebbe già una buona copertura vaccinale per questa malattia.

Anche chi ha più di 30 anni può comunque chiedere di essere vaccinato per la meningite: basta una ricetta del medico di famiglia.