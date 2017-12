Miami, Agrigento e Porto Empedocle: ecco dove trascorrono il Natale artisti e sportivi "agrigentini"

Miami, Agrigento e Porto Empedocle, tappe diverse per gli agrigentini ed anche sportivi della città dei templi. Da Piero Barone a Lorenzo Longo, passando per Clarissa Marchese: ecco dove trascorreranno le vacanze di natale gli artisti e sportivi della città. Il tenore Piero Barone torna a casa, il narese trascorrerà le vacanze natalizie nella propria città.

Stessa sorte per Daniele Magro. L’agrigentino e cantautore ha scelto ancora Agrigento per le sue vacanze di Natale. Vacanze diverse per i giocatori di Akragas e Fortitudo. I biancazzurri allenati da Lello Di Napoli hanno lasciato la città. Lorenzo Longo è tornato nella sua città Natale, vacanze a base d’amore per il talento dell’Akragas. Ha scelto Agrigento Antonio Lo Monaco, il secondo portiere dei ‘giganti’ trascorrerà il Natale in città. Venticinque dicembre in foresteria per i giocatori della Moncada.

La squadra di coach Ciani non si allenerà giorno 25 dicembre, il tecnico dopo la vittoria ha concesso un giorno di risposo. Il roster resterà comunque in città. Natale “in love” per Gaetano Monachello, il giocatore in forza al Palermo, trascorrerà le vacanze con la compagna Federica. Lontana dalla Sicilia è l’ex tronista di Uomini e Donne, Clarissa Marchese. La riberese trascorrerà le vacanze di Natale a Miami, in compagnia del suo Federico.