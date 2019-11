Uva da tavola, crisi nera: tracollo verticale del prezzo di vendita

Uva da tavola, sarà un 2019 orribile. A lanciare l'allarme sono state le associazioni di categoria sulle pagine del Giornale di Sicilia.

Ad oggi, infatti, il commerciante riesce ad acquistare a 30 centesimi alla pianta l'uva da tavola, prezzo che poi ovviamente si impenna nella vendita al dettaglio. Ad oggi il prodotto veniva venduto alla pianta tra i 50 centesimimi e i 90 centesimi. Per questo i coltivatori di Canicattì, insieme a quelli di Mazzarrone si riuniranno per discutere delle possibili misure da adottare per aginare la crisi di uno dei settori dell'agricoltura che, un tempo, erano trainanti per la Sicilia e questa provincia.