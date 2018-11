"Tentò di utilizzare illecitamente una carta di credito", condannato a 10 mesi

Avrebbe tentato di utilizzare illecitamente una carta di credito in diversi esercizi commerciali. James Burgio, 26 anni, di Porto Empedocle è stato riconosciuto colpevole ed ha rimediato una condanna definitiva a 10 mesi di reclusione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del tribunale di Agrigento, una sentenza del settembre 2016. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Attualmente il giovane empedoclino si trova in carcere per l'agguato al porto.