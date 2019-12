Forze dell'ordine e associazioni pronte ad aiutare chi è nella morsa degli strozzini, Minardi alle vittime: "Denunciate"

“Invito a rivolgersi alle forze dell’ordine, ci sono le tutele a vantaggio di chi è vittima di usura ed estorsione e voglio precisare anche che, per chi denuncia, c’è la possibilità di attingere ad un apposito fondo e per chi collabora in maniera leale e puntuale con la Procura della Repubblica, grazie anche a delle associazioni che supportano queste situazioni, di riuscire a recuperare anche una parte delle somme versate agli usurai”. Questo è stato l’appello del dirigente capo della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, Giovanni Minardi, a margine della conferenza sugli arresti dei fratelli canicattinesi, Antonio e Giuseppe Maira rispettivamente di 69 e 63 anni.

Dalle indagini coordinate dalla Procura è emerso come gli ex artigiani in pensione avrebbero applicato dei tassi di usura variabile tra il 100 e il 120 per cento.