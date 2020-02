Ustionato al volto per ritorno di fiamma, grave un 56enne

Un uomo di 56 anni di Licata, in provincia di Agrigento, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo dopo essere rimasto gravemente ustionato al volto per il ritorno di fiamma provocato dalla brace.

L’uomo è stato trasportato di urgenza all’ospedale di Licata dove è entrato con codice rosso e da lì è stato trasferito in elisoccorso a Palermo.