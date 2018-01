Sindacati, Mucci scrive al prefetto Caputo: "Agrigento ha bisogno di una nuova stagione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Siamo certi che avrà modo di conoscere il territorio agrigentino che, se da un lato è soffocato dai recenti scandali, dall'altro è desideroso di crescere e intraprendere la strada della legalità fatta non di parole, ma di scelte quotidiane ed esempi di fiducia e rilancio dei circuiti socio-economici virtuosi. La sfida è difficile, i problemi sono tanti, dagli hot spot di Lampedusa al lavoro che manca, ai giovani che fuggono da questa terra, al sotto salario". Lo scrive il segretario dell'Usb di Agrigento, Aldo Mucci al neo prefetto Dario Caputo.

"Agrigento ha bisogno di una nuova stagione, per il lavoro e per i diritti nel lavoro. In tutto questo, non mancherà il nostro sostegno. Certi di poterla incontrare a breve, le formulo a nome di questa organizzazione sindacale provinciale, i migliori auguri per un lavoro proficuo".