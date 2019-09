Tempi lunghissimi per un'ecografia al ginocchio, l'Usb: "La sanità ha fallito"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Facciamo nostra una telefonata ricevuta stamattina da parte di una mamma agrigentina.

Eddy, 4 anni (nome di fantasia) ha bisogno di effettuare una ecografia al ginocchio sinistro,in quanto affetta da una malattia reumatica auto immune. (artrite reumatoide) la quale produce al piccolo ginocchio una raccolta di liquidi che vanno puntualmente monitorati,in quanto all’insorgere devono essere immediatamente aspirati. Ricetta in mano cerca di prenotare presso il CUP ma i tempi per una semplice ecografia sono lunghissimi. Febbraio 2020. Provate ad immaginare un ginocchio pieno di liquido quanto dolore può produrre in un bimbo di soli 4 anni.I genitori non hanno la possibilità economica per effettuare privatamente ( i tempi si accorcerebbero notevolmente) detta ecografia al piccolo Eddy.Naturalmente abbiamo pensato di affrontare noi tutte le spese. Ma lasciateci dire una cosa : da questa storia emerge un fallimento della programmazione e della “governance” della Sanità ad Agrigento.