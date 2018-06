Accoglienza dei turisti, francesi regalano orchidea all'Urp del Libero consorzio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Grazie per l'accoglienza e l'assistenza ricevuta”. È il messaggio di due turisti francesi in visita ad Agrigento che hanno voluto esprimere con un'orchidea i propri sentimenti di gratitudine al personale dell'ufficio relazioni con il pubblico del Libero consorzio comunale di Agrigento.

I due turisti francesi, infatti, si sono recati all'Urp per ottenere informazioni di carattere generale e, in particolare, sugli itinerari culturali in provincia di Agrigento.

Il personale del front office con grande professionalità, gentilezza e disponibilità ha fornito informazioni dettagliate su come muoversi in Città, sugli orari di apertura dei principali siti archeologici e monumentali e sui percorsi delle linee urbane ed extraurbane. Protagonista della vicenda, in particolare, è stata Serenella Bianchini: la dipendente, addetta al front office dell'URP di Piazza Vittorio Emanuele, infatti, conosce perfettamente la lingua francese ed ha raccolto ed esitato le numerose richieste di informazioni dei due turisti che appagati sono ritornati con il gradito omaggio floreale.

La soddisfazione dell'utente è un indicatore importante per il libero Consorzio per migliorare la qualità dei servizi offerti attraverso la rilevazione dei bisogni e della soddisfazione dei cittadini e dei visitatori e, altresì, incoraggia il personale a lavorare con maggiore impegno e dedizione. La misurazione della qualità dei servizi, infatti, risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ricordiamo, è il principale presidio di accoglienza e di informazioni per cittadini, utenti e visitatori. Un avamposto che è diventato negli anni un punto di riferimento per tanti cittadini.