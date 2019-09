Parte il servizio "Urp informa Agrigento Whatsapp”: informazioni istituzionali sul cellulare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un servizio di messaggistica istantanea di informazione, per ricevere notizie ed inviti su eventi, iniziative ed attività istituzionali. Ad avviarlo è stato l'Ufficio relazioni con il Pubblico del Libero consorzio comunale di Agrigento nell'ambito di un progetto finalizzato al miglioramento dei servizi all'utenza. Il nuovo servizio, già attivo in via sperimentale da alcuni mesi, è di facile accesso. Basta infatti mandare un messaggio Whatsapp al

numero +39.366.7871233 con la frase “attiva iscrizione” ed il proprio nome e cognome. Non si tratta di un tradizionale gruppo Whatsapp bensì di una broadcast dove i rispettivi numeri di telefono non saranno visibili agli altri utenti nel rispetto della privacy.

La chat “Urp informa Agrigento Whatsapp”, fornirà informazioni di pubblica utilità come allerte meteo, variazioni dei turni delle farmacie, variazioni dei turni nei servizi pubblici essenziali, chiusura al traffico di strade ed eventi di particolare rilievo o rilevanza sociale e culturale.

Il servizio sarà gestito dal personale dell'Urp del Libero Consorzio con particolari conoscenze tecniche