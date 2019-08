Urina per strada, romano beccato dai carabinieri: tremila euro di multa

Non riesce a trattenere l’impellente bisogno fisiologico, si ferma lungo la strada che conduce da Porto Empedocle alla Scala dei Turchi ed urina. Viene però sorpreso da una pattuglia dei carabinieri che al cinquantenne eleva una multa di ben 3.333 euro. Vacanze più che rovinate per un turista romano, F. V., che è stato ritenuto responsabile, appunto, di quella che fino a qualche tempo fa era una fattispecie di reato: “Atti contrari alla pubblica decenza”.

“Sono stato multato di 3.333 euro per il solo fatto di aver avuto un impellente bisogno lungo la strada, che era completamente deserta, che conduce da Porto Empedocle alla Scala dei Turchi – ha raccontato, ieri, l’uomo - . Con una multa così alta mi rovinano. Io guadagno 1.100, 1.200 euro al mese. Sono tre mesi di stipendio – aggiunge lo sconfortato turista romano - . Non so se è possibile, ma se fosse possibile spererei magari in una riduzione della sanzione”.

Il cinquantenne è stato sorpreso, dalla pattuglia dei carabinieri di Porto Empedocle, in via Nereo: la strada comunale tra il centro della città e la zona dei lidi balneari, zona molto frequentata naturalmente durante il periodo estivo.“Era circa un’ora che camminavo lungo la strada senza un bar, senza un locale dove fermarmi – racconta F. V., dipendente amministrativo di una società romana, – . Mi sposto con i mezzi pubblici perché noleggiare un’auto costa troppo. L’autobus mi ha lasciato a cinque chilometri dalla Scala dei Turchi. Ho provato a resistere, ma ho cinquant’anni e la resistenza non è quella dei vent’anni”.