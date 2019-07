Beccato a forzare uno scooter, 46enne minaccia giovani con un bisturi: fermato

Sono stati attimi di grande apprensione e paura, a Sciacca. Un uomo, un 46enne, è stato sorpreso da alcuni ragazzini mentre tentata di forzare alcuni scooter parcheggiati in via Cappuccini. L'uomo, usava delle forbici. I giovanissimi hanno "beccato" l'uomo, lui per guadagnarsi la fuga ha minacciato con un bisturi chirurgico i ragazzi, che spaventati hanno allertato le forze dell’ordine. I poliziotti si sono precipitati sul posto e grazie alla descrizione fornita dai giovani sono riusciti in breve tempo ad intercettare il malvivente non che ,nel tentativo di sottrarsi alla cattura ha minacciato gli agenti con una spranga di ferro e lanciava al loro indirizzo delle pietre.

Dissuaso a commettere ulteriori azioni illegali il 46enne è stato bloccato e successivamente è stata effettuata una perquisizione personale che ha consentivo di rinvenire addosso al malvivente un portafogli precedentemente asportato dal bauletto di uno scooter e successivamente riconsegnati al legittimo proprietario e il bisturi chirurgico di 15 cm usato dal malvivente per minacciare i ragazzi che lo avevano sorpreso a scassinare gli scooter parcheggiati.

Inoltre nel borsello che portava a tracolla sono state rinvenute le forbici utilizzate per forzare la serratura dei bauletti degli scooter e dentro un contenitore che portava a tracolla della sostanza stupefacente verosimilmente marijuana. Informata l’autorità giudiziaria, l'uomo, C.C., - queste le sue iniziali - è stato tratto in arresto. Sull'uomo, pende l'accusa del reato di rapina impropria a seguito di furto su ciclomotore e tre tentativi di furto sempre su ciclomotori. Al 46enne è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione tutti i giorni al commissariato di polizia di Sciacca.