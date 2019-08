Colto da malore improvviso, muore a bordo del suo gommone: tragedia a Zingarello

Tragedia questo pomeriggio a Zingarello, perde la vita un 60enne. L’uomo, a bordo di una piccola imbarcazione, è stato presumibilmente colto da malore improvviso. Forse, una crisi respiratoria. I bagnanti da lontano, hanno visto il gommone in balia del mare e totalmente vuoto.

Molti insospettiti hanno deciso di avvicinarsi ed hanno trovato il corpo senza vita del sessantenne. Sono scattati subito i soccorsi per riuscire a strappare dalla morte il palmese. Sul posto si è precipitato il 118, per l’uomo, però, non c’era più niente da fare. Il medico a bordo di un’ambulanza non ha potuto fare altro che constatare la morte del 60enne di Palma di Montechiaro. Sotto choc i bagnanti.