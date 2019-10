Uomo al volante senza patente e assicurazione, fermato dai poliziotti

Pattuglie in ogni dove, posti di blocco ed oltre trenta poliziotti al setaccio della città: a Canicattì si è svolto il controllo straordinario del territorio.

Nel dettaglio, il locale commissariato, in collaborazione del reparto prevenzione crimine di Palermo e della sezione polizia stradale di Agrigento ha controllato, in tutto, 233 persone, 116 auto, 32 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

Nel dettaglio, è stato fermato un automobilista per guida senza patente e assicurazione. Inoltre, fanno sapere dal commissariato, sono state elevate sanzioni per migliaia di euro. Decurtati diversi punti della patente e posto sotto sequestro amministrativo 4 carte di circolazione ritirate, 30 persone controllate con etilometro.

I super controlli si sono svolti anche negli esercizi commerciali, sei in tutto quelli controllati tra questi anche bar e sale gioco. Inoltre, gli agenti, hanno effettuato 12 controlli a pregiudicati sottoposti a misure alternative alla detenzione e due perquisizioni domiciliari effettuate a pregiudici alla ricerca di armi e droga. Sono state impiegate nei due giorni circa 15 pattuglie e oltre 30 poliziotti. Il servizio di controllo è stato disposto dal questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci.