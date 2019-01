Accoltellato in pieno centro città, peggiorano le condizioni dell'uomo

Sono peggiorate le condizioni dell’uomo accoltellato in pieno centro città a Ribera durante una lite con due cittadini egiziani. Il romeno è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo, mentre un connazionale che era con lui è ancora oggi ricoverato all’ospedale di Ribera.

Questa mattina, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, si terrà l’udienza di convalida dell’arresto dei due egiziani, indagati per tentato omicidio. Per loro, la Procura della Repubblica di Sciacca ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere i due uomini sono difesi dagli avvocati Giovanni Forte e Giuseppe Tramuta.

Non sono ancora chiare le ragioni della lite ed è anche su questo che continua a lavorare il sostituto procuratore Michele Marrone che coordina le indagini dei carabinieri.