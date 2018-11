Maltempo, "una tantum" per famiglie e aziende: i Comuni avviano la conta

Dieci famiglie a Palma di Montechiaro; almeno 5, forse 6, – ma la conta dei danni e la verifica sulla staticità e funzionalità delle abitazioni è ancora in corso – ad Agrigento e almeno un paio a Santo Stefano Quisquina. I sindaci dell’Agrigentino, come del resto dell’isola, ieri cercavano di venire rapidamente in possesso dell’ordinanza - firmata dal capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli – che disciplina i primi interventi urgenti dopo i nubifragi.

Tra le misure di sostegno c’è infatti l’una tantum di 5 mila euro al massimo per le famiglie, la cui abitazione principale risulti compromessa, e 20 mila euro al massimo per la ripresa delle attività economiche e produttive. “I dati si stanno ancora raccogliendo” – hanno detto, ieri pomeriggio, i sindaci di Agrigento e di Sciacca: rispettivamente Lillo Firetto e Francesca Valenti - . Perché se è vero che ad Agrigento, nel rione del Villaggio Peruzzo, sono state ben 25 le famiglie che hanno dovuto momentaneamente lasciare la propria casa – durante l’esondazione del fiume Akragas -, non tutte, per fortuna, si sono viste compromettere la funzionalità dell’abitazione. Ecco dunque perché occorre verificare situazione per situazione.