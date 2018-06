Un "Volo" sui banchi di scuola, esame di maturità per Piero Barone

Il narese Piero Barone, voce de "Il Volo", alle prove degli esami di maturità. Questa mattina - scrive La Sicilia - siederà tra i banchi dell'istituto tecnico commerciale "Federico II" di Naro per la prova d'italiano. Obiettivo del 25enne cantante agrigentino è conseguire il diploma di maturità in Amministrazione, Finanza e Marketing, indirizzo a cui era regolarmente iscritto, finite le medie, ma che ha dovuto lasciare per le sue tournée.

Adesso, il narese, come promesso ai genitori, proverà a conseguire l'agognato diploma, dopo essere tornato sui libri per prepararsi a questa giornata.