Un videoclip per Fabrizio De Andrè, è l'idea di cinque docenti di musica

E' online il videoclip musicale realizzato da cinque docenti di strumento della scuola media “V. Navarro” di Ribera. Dall’amicizia di cinque docenti di musica della scuola “V. Navarro” di Ribera, nasce un videoclip dedicato al grande poeta e cantautore italiano Fabrizio De André.



Un progetto ideato dal professore Alfonso Bonfiglio, cantante e chitarrista, con la collaborazione dei colleghi: Dario Scimone (Tromba); Tommaso Talluto (Violino); Emanuele Ridulfo (Violoncello); Davide Pendino (Percussioni). Il videoClip, girato nel bellissimo castello di Poggiodiana, è stato supportato dal Comune di Ribera patrocinando, infatti, in progetto.



"A vent'anni dalla sua morte - dice Bonfiglio - ricordiamo con questo umile omaggio Fabrizio De André. Da educatori ci sentiamo in dovere di far scoprire alle nuove generazioni la “Cultura del Bello”, la poesia e la grande musica che ci ha lasciato questo grande colosso italiano. Oggi, purtroppo, gira pessima musica, se così può chiamarsi, tra i banchi di scuola. Per quanto riguarda la Location poi davvero incantevole, un posto da valorizzare in pieno. Il castello di Poggiodiana è un luogo magico, intriso di storia".