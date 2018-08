"Una corsia della nuova 640 chiusa da mesi", la denuncia della Cisl

"Non solo ponte Petrusa. Ormai da qualche mese, a poche centinaia di metri da quello che fu il ponte Petrusa, sulla nuovissima ss. 640, la Strada degli Scrittori per un tratto si viaggia su un'unica corsia. Non è dato conoscerne i motivi, ma resta il fatto che in piena stagione turistica con l’incremento esponenziale del traffico veicolare, si restringe la carreggiata senza avviare i lavori “riparatori”.

Lo denuncia il segretario della Cisl, Maurizio Saia, che aggiunge: "Quindi, sempre maggiori difficoltà per gli automobilisti agrigentini e non solo, ma il fatto che desta più preoccupazione è che amministratori locali, istituzioni, governo del territorio e addetti ai lavori non battono un colpo. A questo punto è lecito chiederne il certificato di esistenza in vita, i cittadini desiderano conoscere qual e’ il ruolo svolto dalle amministrazioni locali e se si sono accorte che l’Anas, ancora una volta gestisce il territorio di loro competenza, senza curarsi dei disagi che genera, con procedure e tempi da pachiderma".

Secondo Saia "in ogni caso Anas deve assicurare ogni intervento utile per ridurre al minimo i disagi e l’insidia stradale assicurando l'adozione delle migliori soluzioni progettuali, in linea con i più elevati standard di qualità, nonché la conformità e la corretta realizzazione delle opere".