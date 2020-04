Un restyling da "urlo", la Municipale viaggerà a bordo delle Motoguzzi V50

Continuano a lavorare i volontari dell' associazione Ruotelibere Motoclub Canicattì, per il restyling da effettuare sui due mezzi Motoguzzi V50, in dotazione alla polizia Municipale e che, dopo i lavori, torneranno come nuove a dar bella mostra di sé.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Grazie ad un accordo di qualche mese fa - fanno sapere dal Comune - i volontari dell’Associazione, il cui presidente è Alessandro Magni, avevano preso in carico le due moto con l’impegno di restaurarle a costo zero. Tra i lavori manutentivi effettuati, la revisione completa dell’impianto frenante e la sostituzione completa dei liquidi, la revisione e sostituzione dell’impianto luci, l’aggiunta di nuove parti cromate, la lucidatura e riverniciatura parziale dei parafanghi anteriori e posteriori, la sostituzione delle batterie di alimentazione, l’aggiunta di kit di pronto intervento per le esigenze degli agenti. I lavori, grazie ad un attento rispetto della tempistica concordata, stanno ridando alle due moto il loro originale splendore".