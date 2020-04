Un format contro la solitudine, l'idea dell'influencer Diego Puzzangara

Si chiama Diego Puzzangara ed un influencer canicattinese che vive a Milano. Sui social, il 31enne, è tra gli agrigentini più seguiti di Instagram. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia, Diego, dà vita ad un format digitale e conversa con musicisti e cantautori emergenti, aiutando le persone a combattere la solitudine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La sera, non ho mai visto così tante luci accese nelle case - dice l'influencer al Giornale di Sicilia. Mi piace osservare le finestre di fronte, vederne l'arredo e chi le abita. A Milano, la città dove si correva tutti i giorni, le persone vivono soltanto le proprie case che sembrano animarsi: sono come infastidite, abituate a ospitare abitanti poche ore al giorno. Negli ultimi giorni, ho sentito le sirene delle ambulanze: gli unici suoni dall’esterno. Non sento odori, come se anche la città fosse infetta". Il canicattinese di 31anni nel suo format ha ospitato grandi nomi, come Gessica Notaro e Antonio Maggio, entrambi reduci dal Festival di Sanremo 2020 con il brano fuori gara "La faccia e il cuore" contro la violenza sulle donne.