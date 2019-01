L'umido resta per strada, il Comune: "Adesso basta, sanzioniamo l'impresa dei rifiuti"

Il sindaco Lillo Firetto e l'assessore all'Ecologia, Nello Hamel, hanno disposto l'applicazione di una sanzione all' impresa che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti per la mancata raccolta dell'umido nella frazione di Fontanelle e in alcune altre vie della città.

"La RTI, tra l'altro, ha omesso di comunicare questa circostanza agli uffici del Settore Ecologia - spiega il Comune con una nota del proprio ufficio stampa - non consentendo di adottare interventi preventivi per evitare il disagio delle utenze non servite".

Per Firetto e Hamel "non è assolutamente ammissibile che le carenze organizzative e la mancanza di coordinamento tra le imprese che gestiscono l'appalto si debbano tradurre in situazioni di gravissimo disagio per l'utenza e di danno per l'ambiente".