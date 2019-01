L'incidente mortale sul lavoro, è il momento dell'addio a Massimo Aliseo

La salma è stata dissequestrata. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù al Quadrivio Spinasanta, si terranno i funerali di Massimo Aliseo, il ventottenne che ha perso la vita lo scorso 2 gennaio dopo l’esplosione della bombola di ossigeno che stava maneggiato alla “Medical gas criogenici srl”: impresa che si trova nella zona industriale a cavallo fra Agrigento, Aragona e Favara.

L’autopsia – eseguita lunedì, all’obitorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dal medico legale Sergio Cinque dell’università di Palermo - confermerebbe che la morte del giovane impiegato, sposato e padre di due figli piccoli, sarebbe stata causata dall’onda d’urto della deflagrazione della bombola d’ossigeno. Appare scontato, naturalmente, che serviranno delle settimane affinché la relazione ufficiale del medico legale incaricato finisca sul tavolo della Procura della Repubblica di Agrigento.

A coordinare l’inchiesta, che sviene svolta sul campo dai carabinieri della stazione di Aragona, è il sostituto procuratore Chiara Bisso. Tre le persone – due riconducibili all’impresa e un operaio - che sono state iscritte nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Una iscrizione la loro che è avvenuta poche ore prima dell’autopsia. Un atto dovuto, quello della Procura della Repubblica, per garantire la possibilità di partecipare all’irripetibile esame autoptico. Oggi, alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù, sarà il momento dell’addio. L’intera città, rimasta sotto choc dopo il drammatico incidente sul lavoro, si stringerà attorno al dolore e alla disperazione della famiglia. Non è escluso – anzi sembrerebbe essere altamente probabile – che ai funerali prenderanno parte anche i tifosi dell’Olimpica Akragas. E questo perché Massimo Aliseo era un tifoso dei biancazzurri, tra gli iscritti del gruppo "Sita Clan" ed era, appunto, sempre al fianco dell'Akragas. Ma ci saranno, naturalmente, anche tutti i colleghi del giovane.