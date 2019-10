Nuovo distaccamento dei vigili del fuoco a Lampedusa, Uil Pa: "Mancano risposte dal Comune"

Il Ministero pronto a finanziare un nuovo distaccamento a Lampedusa ed aprire anche sull’isola di Linosa: si aspettano però risposte da parte dell’amministrazione comunale.

“Dal mese di marzo - dichiara Antonio Di Malta, segretario provinciale della Uil Pa Vigili del fuoco di Agrigento - è stato chiesto al sindaco di Lampedusa la disponibilità di un area per la realizzazione di una struttura finanziata interamente dal dipartimento dei vigili del fuoco, ad oggi ancora non è chiaro quale sia l’orientamento del Comune di Lampedusa, come da anni si stà ancora aspettando la consegna della struttura per la nuova sede dei Vigili del Fuoco a Linosa. E' necessario che le cariche politche preposte sblocchino questa situazione di stallo perché i cittadini di Lampedusa e Linosa hanno bisogno di avere i Vigili del fuoco messi nelle condizioni di operare nel miglior modo possibile per garantire loro la sicurezza e il soccorso - continua Antonio Di Malta - il fatto che il dipartimento voglia finanziare interamente una struttura per i vvf dimostra il grande interesse e l’attenzione che riversa per la sicurezza sulle due isole - conclude Di Malta - è necessario che il dipartimento dei Vigili del fuoco e la politica prevedano anche un prossimo concorso utile con una riserva posti per Lampedusa e Linosa che consenta di rimpiazzare entro due anni più del 70% del personale residente che andrà in pensione e che era stato assunto nel 1990 proprio per consentire e garantire il servizio su Lampedusa e Linosa”,