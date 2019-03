Arriva l'acqua da bere per i vigili del fuoco, soddisfazione di Di Malta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi è stata consegnata quasi in tutte le sedi di lavoro del Comando di Agrigento l’acqua in bottiglie.

La scorsa settimana la Uil Pa Vvf di Agrigento si era rivolta al prefetto di Agrigento al fine di intervenire e risolvere una questione che andava avanti da circa 6 mesi. “Siamo soddisfatti per l’intervento risolutivo del problema – dichiara il capo squadra esperto Antonio Di Malta, segretario provinciale della Uilpa Vigili del fuoco di Agrigento -. La questione acqua è l’esempio guida della disorganizzazione cui questo comando vive, speriamo in futuro che gli ordini o le richieste di autorizzazione agli enti erogatori vengano fatti in tempo utile in modo da evitare che il personale si debba portare l’acqua da casa per potersi dissetare”.