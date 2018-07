Assistenza e previdenza, la Uil: "L'Inps certifica il nostro primato in provincia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Uil di Agrigento, con il patronato Ital-Uil, si conferma al primo posto dai dati certificati Marte Inps, dopo il consuntivo 2017, come Servizi di Assistenza e Previdenza in provincia.

La Segreteria Provinciale esprime vivo apprezzamento per il risultato raggiunto e continuerà a fare ancora meglio in un momento congiunturale difficile che vede ancora la nostra provincia dietro gli indicatori minimi economici.

I numeri del Patronato ITAL, dalla previdenza all’assistenza (prestazioni pensionistiche, prestazioni socio-assistenziali, prestazioni a sostegno del reddito, ecc ), confermano il trend di crescita che è frutto di un lavoro capillare su tutto il territorio, grazie a un lavoro di squadra e ad una professionalità raggiunta dai nostri Operatori, che sono rilevabili anche dai numeri.

L’impegno continua al servizio del cittadino quotidianamente, offrendo dei servizi e delle competenze che agevolano chi si approccia e si interfaccia con le nostre Sedi, che dimostrano la bontà degli Operatori Ital-Uil nel conoscere bene le problematiche del mondo sociale, pensionistico e assistenziale e nel saper fornire puntualmente risposte concrete.