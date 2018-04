Uil, Gero Acquisto confermato segretario generale per i prossimi 4 anni

Gero Acquisto, 39 anni di Casteltermini, è stato eletto segretario generale della camera sindacale territoriale per il quadriennio 2018/2022. Un congresso gremito, con quasi 350 presenze e ben 180 delegati che hanno dato fiducia al segretario uscente, votato all’unanimità assieme ai componenti della segreteria provinciale Linda Bellia, Giovanni Manganella, Fabrizio Danile, Giovanni Miceli, Calogero Burgio.

Presenti inoltre per la Cisl il segretario Maurizio Saia e per la Cgil il segretario Franco Gancemi, che hanno dato un saluto al congresso e hanno rimarcato l’importanza del sindacato confederale in provincia. Presente per la segreteria regionale Uil Sicilia, la segretaria organizzativa regionale Luisella Lionti. Ha concluso i lavori il segretario generale Uil Sicilia Claudio Barone, che ha rimarcato "la rigenerazione e il cambio di passo degli ultimi anni dell’organizzazione sindacale nell’isola".

"In questi primi due anni e mezzo del mio mandato, - commenta Acquisto - la Uil ha saputo crescere e lavorare di squadra, raggiungendo traguardi e obiettivi. Se oggi la Uil ha raggiunto obiettivi straordinari nei Servizi (Patronato ITAL e CAF), in un momento congiunturale economico e sociale buio, soprattutto nella nostra provincia, è grazie all’impegno e alla dedizione delle nostre risorse umane in tutti Comuni del comprensorio. Inoltre, abbiamo cercato in ogni modo di stimolare i governi nazionali, regionali, locali e le forze sane del territorio ad intervenire sulle problematiche e le emergenze che da troppo tempo persistono".