Studenti "bravissimi" alla Maturità, la città al quarto posto in Sicilia

Agrigento è la quarta provincia in Sicilia per numero di studenti che hanno superato l'esame della Maturità con il punteggio di 100 con lode nell'anno scolastico 2018 e 2019. A riportare la notizia è il quotidiano La Sicilia.

Per loro l'Ufficio scolastico regionale ha destinato un premio di 255 euro. La nostra provincia ha incassato in tal senso oltre 23.200 euro. In cima alal classifica Catania (oltre 59.100 euro), Messina (33.600 euro) e Palermo (28mila euro)

Andando al dato per ogni istituto del territorio, primo risulta il Liceo classico "Empedocle" (16 "bravissimi") e poi il "Fazello" (12), il "Crispi" (10), il "Linares" (7), il "Foscolo" (7) e i licei scientifici "Leonardo" e i"Majorana" (6).