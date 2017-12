L'ufficio legale del Comune "arranca": troppi ricorsi e poco personale

L'ufficio legale del Comune è in difficoltà. Sono troppi i ricorsi da gestire e pochi i dipendenti che possono fronteggiare l'ingente mole di ricorsi che arrivano dai cittadini. Lo rende noto il quotidiano La Sicilia, che parla di "decine e decine di fronti rispetto ai quali è necessario strutturare una difesa in tribunale con la quasi impossibilità di fare ricorso a difensori esterni, dal momento che l'ente non ha diponibilità di cassa".

Spesso il Comune non riesce ad affrontare tutte le udienze in cui è coinvolto, perdendole. Proprio oggi - ricorda il quotidiano - contestualmente alla votazione del bilancio 2017, in Consiglio comunale arriveranno una quarantina di debiti fuori bilancio, molti dei quali provenienti da sentenze perse dinnanzi alla commissione tributaria o connessi a ricorsi presentati da singoli cittadini.