Dopo l'aggressione ecco la videosorveglianza, l'ufficio invalidi sarà controllato

L’ufficio invalidi civili sarà controllato. L’iniziativa arriva direttamente dall’Asp. Infatti, sono stati già avviati i lavori per l’installazione dell’impianto di video sorveglianza. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, l’atto giunge dopo l’aggressione, avvenuta nell’aprile 2018, ai danni di un dipendente dell’ufficio, rimasto in prognosi riservata sulla vita per diversi giorni. Il direttore del distretto, Giuseppe Amico, all’indomani del fattaccio chiese più sicurezza.

“A margine della richiesta – scrive Amico – il direttore sanitario aveva apposto parere favorevole autorizzando l’installazione del sistema. A luglio 2018 è stato sollecitato il servizio tecnico e un mese dopo il direttore di tale Servizio ha comunicato che era stato dato incarico alla ditta Fastweb per le attività inerenti all’installazione del sistema nei presidi sanitari e negli uffici amministrativi aziendali. Da notizie assunte per le vie brevi – fa sapere Amico a La Sicilia –sembra che l’ufficio Invalidi civili, dove è avvenuta l’aggressione e dove si presentano spesso soggetti alquanto agitati per il mancato riconoscimento del giudizio medico-legale desiderato, non risulta nell’elenco delle strutture aziendali interessate dall’installazione del sistema di videosorveglianza”. Il costo complessivo dei lavori urgenti si aggira intorno ai 14mila e 548 euro.