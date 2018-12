Uffici Libero Consorzio, ecco i giorni di chiusura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, già Provincia Regionale, resteranno chiusi il 24 e il 31 dicembre 2018. La decisione è stata adottata dal Commissario Straordinario dell’Ente Girolamo Alberto Di Pisa e dal Segretario Generale Dr.ssa Caterina Moricca in considerazione del fatto che negli anni passati si è verificata una minima affluenza di utenza e di pubblico durante il periodo delle feste natalizie e a capodanno. L'Ente in ogni caso garantirà i servizi necessari quali la Polizia Provinciale e il servizio di Protezione Civile. La quasi totalità dei dipendenti, sarà posta in ferie d'ufficio.