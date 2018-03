"Uccisero due anziani", chiesto ergastolo per Sabella e 18 anni per Gucciardo

Richiesto l’ergastolo per Giuseppe Sabella, di 44 anni, e 18 anni di reclusione per Antonino Gucciardo, di 30 anni. Sono le ultime battute del processo d'appello per l’omicidio di due anziani, di Sambuca e Menfi, avvenuto in seguito ad una rapina. L'accusa - si legge sul Giornale di Sicilia - ha chiesto una pena maggiore per Sabella rispetto alla sentenza di primo grado.

Sabella - si legge ancora - ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che a Menfi si è recato soltanto per dare un passaggio a Gucciardo, mentre a Sambuca è entrato nella casa dell’anziano, ma successivamente alla rapina e solo per rubare. Ha respinto l’accusa di omicidio, come nel processo di primo grado, ma aggiungendo altri particolari.

Povero il bottino delle rapine: nulla quella di Sambuca e 400 euro e qualche moneta in argento quella di Menfi. Sabella e Gucciardo sono stati condannati in primo grado per omicidio volontario e rapina per la morte di Nicolò Ragusano, di 93 anni, aggredito, nella sua abitazione di Sambuca, il 6 luglio 2015 e deceduto pochi giorni dopo, il 21 luglio. E anche per la morte di Stefana Mauceri, di 85 anni, aggredita, nella propria abitazione di Menfi, il 16 luglio 2015, e morta sette mesi più tardi.