Carcasse di uccelli alla foce del fiume Akragas, bonificata la zona

"A seguito di notizie di stampa si è appreso che alla foce del fiume Akragas sono stati avvistati numerosi uccelli morti per cause imprecisate. Questa mattina sono intervenuti i tecnici del Comune di Agrigento insieme ai veterinari per verificare la situazione e procedere allo studio delle cause e alla rimozione delle carcasse".

Lo dice l'assessore comunale Gerlando Riolo che aggiunge: "Di questa situazione verrà informata l’autorità giudiziaria per i dovuti accertamenti di eventuali responsabilità e i provvedimenti di competenza. L'Amministrazione rassicura sul fatto che in quella zona non sono stati effettuati interventi recenti di derattizzazione e disinfestazione e, in ogni caso, tali procedure vengono sempre eseguite secondo le norme vigenti e nel pieno rispetto delle specie animali terrestri ed acquatiche".