Contromano, ubriaco e senza patente: un 21enne finisce nei guai

La polizia al setaccio delle strade. Durante il ponte di Ferragosto gli agenti non hanno lasciato nulla al caso. Sono stati intensificati i servizi di vigilanza stradale ad opera delle pattuglie dipendenti della sezione polizia Stradale di Agrigento e dei dipendenti distaccamenti di Sciacca e Canicattì. Particolare attenzione è stata dedicata ai comportamenti più pericolosi, causa di sinistri stradali, come ad esempio la guida sotto effetto di alcol o la velocità elevata.

Le pattuglie hanno accertato che quattro conducenti guidavano in guida in stato di ebbrezza alcolica. Venivano deferiti alla alla Procura della Repubblica di Agrigento, durante i posti di controllo effettuati a San Leone. Si tratta di: M.I., di anni 22, residente a Favara, con un valore di 0,89 g/l, alla guida di autovettura. S.M., di anni 21, residente a Agrigento, con un valore di 1,03 g/l, alla guida di ciclomotore. S.S., di anni 21, residente a Agrigento, con un valore di 1,21 g/l, alla guida di autovettura. V.S., di anni 21, residente a Agrigento, con un valore di 2,11 g/l, alla guida di autovettura, dopo fuga, guida contromano ed inseguimento.

"Lo stesso - fanno sapere dalla questura - veniva sanzionato per velocità non commisurata, guida senza patente perché mai conseguita, veicolo non assicurato (da più di un anno) e non revisionato".

Nel corso di specifici servizi telelaser, effettuati sia sulla ss115 che sulla ss640, sono state accertate 15 infrazioni, ritirate 5 patenti di guida, decurtati 60 punti-patente, con una velocità massima rilevata di 172 kmh.