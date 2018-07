Ubriaco infastidisce alcuni passanti, 45enne picchiato a San Leone

I poliziotti della sezione “Volanti” sono dovuti intervenire in piazzale Caratozzolo a San Leone dove era stata segnalata una violenta lite. Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato un quarantacinquenne agrigentino ubriaco riverso sull’asfalto. L’uomo è stato brutalmente picchiato. Pare che, a causa dell’ubriachezza, il quarantacinquenne avesse ripetutamente infastidito un gruppo di agrigentini che erano in quell’area.

Vani i tentativi di allontanarlo, qualcuno è andato in escandescenze e s’è scagliato contro il quarantacinquenne che non ha però, per sua fortuna, riportato gravi ferite.