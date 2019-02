Ubriaco infastidisce e minaccia i passanti e si scaglia contro le auto: è caos

Ubriaco infastidisce e minaccia - senza fermarsi un attimo – i passanti di via Gioeni. L'uomo avrebbe, anche, sfogato il suo stato d'ebbrezza, con calci e pugni, sulle auto lasciate posteggiate sul ciglio della strada o contro i portoni chiusi.

Qualcuno, temendo il peggio, sabato sera, ha allertato i poliziotti. Gli agenti della sezione Volanti della Questura sono subito accorsi. Quando le pattuglie sono arrivate in via Gioeni, dell’esagitato ubriaco non c’era però più alcuna traccia. Sembra verosimile che, l’uomo, ad un certo punto sia fuggito a gambe levate. E’ stata controllata, dai poliziotti, tutta l’area di via Gioeni. Ma circa la presenza del tizio ubriaco non è saltato fuori nessun indizio.