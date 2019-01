"Ubriachi al volante" vengono incastrati dall'etilometro: multe e denunce

Non passa settimana senza che non vengano pizzicati degli ubriachi al volante. Così è stato anche durante l'ultimo week end. I poliziotti della Stradale - coordinati dal vice questore Andrea Morreale - hanno, durante i controlli ad Agrigento, beccato un favarese di 25 anni, S. S. che aveva un valore di 1,10 g/l. E' scattata a suo carico la denuncia, alla Procura della Repubblica, per l'ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza.

Un raffadalese di 33 anni è stato invece, in quanto trovato con un valore di 0,78 g/l, sanzionato amministrativamente. I controlli dei poliziotti della Stradale per scongiurare le cosiddette "stragi del sabato sera" andranno avanti anche durante i prossimi fine settimana, ma non soltanto.