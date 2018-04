Ubriachi al volante, pizzicati 8 giovani: raffica di denunce e multe

Otto automobilisti - fra cui una donna - sono risultati ubriachi. Quattro sono stati denunciati alla Procura di Agrigento per guida in stato d'ebbrezza. Per gli altri è scattata, invece, una sanzione amministrativa. Tutti gli automobilisti "alticci" che sono stati "pizzicati" - dalla polizia Stradale di Agrigento - sono dei giovani.

I servizi di vigilanza sulle strade - in occasione delle festività di Pasqua - sono stati potenziati su disposizione del compartimento polizia Stradale “Sicilia occidentale” di Palermo e del questore di Agrigento, Maurizio Auriemma. Gli agenti della Stradale, che sono coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, etilometro alla mano, hanno sanzionato amministrativamente: un ventiseienne di Ribera, un ventitreenne di Agrigento, un diciannovenne, neo patentato, sempre di Agrigento, e un romeno quarantenne residente a Cattolica Eraclea.

Denunciati alla Procura, invece, per l'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza: L. A., 22 anni, marocchino residente ad Aragona, neopatentato, fermato sulla statale 189, con un valore accertato di 1,08g/l; A. C., 38 anni, di Agrigento, controllato a San Leone e trovato con un valore di 1,67 g/l; J. M., 31 anni, romeno residente ad Agrigento, fermato sulla statale 115, con un valore di 1,61 g/l e A. S., 30 anni, di Agrigento, trovata con un valore di 1,21 g/l.