Ubriaco infastidisce i clienti di un locale, allontanato per 48 ore dal Viale

Trentaquattrenne ubriaco infastidisce, in continuazione, i clienti di un locale del viale Della Vittoria. Qualcuno, ormai esasperato, chiama il 113 e sul posto si precipita una pattuglia della sezione “Volanti”. Gli agenti riescono, naturalmente, subito ad individuare il giovane e chiamano il 118 per farlo trasferire al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Per l’ubriachezza molesta, al trentaquattrenne agrigentino è stata elevata una sanzione amministrativa. I poliziotti, inoltre, hanno emesso un divieto di avvicinamento al viale Della Vittoria. Per 48 ore il giovane non si potrà più avvicinare al Viale e meno che mai al locale pubblico.