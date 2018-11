Ubriaco infastidisce tutti, allontanato per 48 ore da via Atenea

Ubriaco disturba tutti lungo la via Atenea. E’ accaduto nella tarda serata di domenica. Ad un certo punto, qualcuno non ha più tollerato quel comportamento ed ha richiesto – al 113 – l’intervento della polizia. In via Atenea si sono precipitati, dunque, gli agenti della sezione “Volanti” della Questua. Poliziotti che sono riusciti immediatamente a rintracciare il giovane ubriaco e a bloccarlo.

Si tratta di un marocchino di 19 anni. Un giovane, appunto, che è stato sanzionato per ubriachezza molesta e gli è stato anche notificato un ordine di allontanamento dalla via Atenea. Per le prossime 48 ore, pena una denuncia penale, non potrà più rimettere piede nel “salotto buono” della città.