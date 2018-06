Tusa: "Questo Parco archeologico sia esempio per tutti gli altri"

L'assessore regionale dei Beni culturali Sebastiano Tusa ha inaugurato il nuovo ingresso al Parco della Valle dei Templi ad Agrigento.

“Agrigento e il Parco della Valle dei Templi - ha commentato l'assessore - sono il fiore all'occhiello della nostra offerta culturale in Sicilia. Passi in avanti come quello di stasera, sono quindi per noi lo stimolo ad esportare queste buone pratiche al resto dell'Isola. Questo parco, con la sua eccellente direzione e gestione, può essere esempio e traino per la riforma dei parchi archeologici siciliani”.

Tusa, con riferimento al nuovo sentiero, aggiunge: “Una progressione lenta che ti porta a far capire, in maniera forse più ragionata e più logica, il valore della Valle”. Il nuovo accesso servirà anche alla valorizzazione del biglietto cumulativo, ticket che permetterà di visitare sia il Parco archeologico che il museo “Pietro Griffo”.

All’inaugurazione erano presenti il direttore del Parco Giuseppe Parello, la direttrice del Polo museale di Agrigento Gioconda Lamagna, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il presidente del consiglio del Parco Bernardo Campo e il direttore generale di CoopCulture centro sud Letizia Casuccio.