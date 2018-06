Raccolta dei rifiuti, si cambia ancora: ecco le disposizioni del Comune

Giorni bui per Agrigento, rifiuti in ogni dove e agrigentini che non riescono a venirne a capo. L’assessore Nello Hamel fa chiarezza, annunciando i nuovi turni di raccolta dell’indifferenziato.

"Il secco residuo - spiega con una nota Hamel - è stato spostato da giovedì 14 a venerdì 15 giugno, pertanto domani giovedì si procederà alla raccolta della plastica. Venerdì sarà quindi effettuata la raccolta dell'indifferenziato mentre per gli altri giorni sarà rispettato il normale calendario di raccolta. Lo spostamento del turno si è reso necessario per una migliore organizzazione del servizio con la possibilità di avviare contemporaneamente la raccolta dei rifiuti indifferenziati abbandonati nelle periferie".