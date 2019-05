Rotture e disagi, i rubinetti delle case resteranno a secco: ecco dove

Mancata fornitura idrica e rotture nelle condotte: giornata di disagi per i cittadini in diversi comuni. La Girgenti acque ha infatti comunicato che si registreranno ritardi e differimenti nella fornitura idrica a Cattolica Eraclea e Agrigento.

Nel primo caso il problema è dovuto ad una interruzione improvvisa nella fornitura da parte di Siciliacque a quanto pare a causa di un guasto alla condotta. La turnazione idrica prevista nella giornata di oggi e domani, quindi, secondo il gestore "potrà subire limitazioni e/o slittamenti".

Disservizi si temono anche per i quartieri Giardina Gallotti e Montaperto a causa di un guasto sulla condotta dell’acquedotto Voltano, in contrada Businè nel territorio di Raffadali. Anche in questo caso Girgenti acque annuncia che "sarà momentaneamente sospesa la fornitura idrica nelle suddette frazioni con conseguenti slittamenti e/o limitazioni della turnazione idrica prevista per la giornata di oggi e domani".