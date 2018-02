Turisti ubriachi danneggiano la stanza del B&B, intervengono i carabinieri

Tornano ubriachi al B&B dove alloggiano e creano dei danni all’interno della stanza. Il proprietario dell’attività ricettiva, verificato il danneggiamento, ha, inizialmente, cercato di farsi ascoltare e di trovare un accordo affinché gli autori dei raid pagassero. Tentativo di conciliazione vano visto che i due turisti francesi, sempre all’inizio, sembravano neanche voler ascoltare l’agrigentino.

E’ accaduto tutto in un bed & breakfast del centro storico di Agrigento. Al gestore dell’attività ricettiva non è rimasto altro da fare a questo punto, e prima che naturalmente l’alterco potesse degenerare, che chiamare il 112. Nella zona del Santuario di San Calogero, in una manciata di minuti, sono giunte, dunque, le pattuglie dei carabinieri.

I militari dell’Arma hanno portato alla vicina caserma “Biagio Pistone” i due turisti francesi – una coppia – e li hanno identificati. Poi è stato chiarito l’accaduto e, passata ormai la sbornia, la coppia ha accettato – davanti ai militari dell’Arma – di onorare il debito derivante dai danni provocati. Arrivati dunque – e grazie all’intervento dei carabinieri – ad una vera e propria conciliazione delle parti, il gestore del bed & breakfast non ha formalizzato alcuna denuncia di danneggiamento nei confronti dei due turisti francesi ospiti.