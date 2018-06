Turista si punge con una siringa, soccorso via mare dai vigili del fuoco

Un turista italiano si è punto con una siringa mentre si trovava in vacanza a Lampedusa. Il fatto - racconta il quotidiano La Sicilia - è accaduto a Cala Pulcino, dove l'uomo arrivato con la famiglia. Il turista ha avvertito la puntura sotto la pianta del piede e si è accorto che si trattava dell'ago di una siringa da insulina, come quelle usate dai tossicodipendenti per iniettarsi la droga in vena.

Per soccorrere l'uomo, è stato necessario l'intervento di un gommone dei vigili del fuoco, dal momento che la zona è impervia e non facilmente raggiungibile via terra. L'uomo è stato poi condotto al poliambulatorio dell'isola, dove è stato medicato.