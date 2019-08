Turista aggredita da un cane randagio, trasportata in ospedale

Attimi di grande paura ad Eraclea Minoa. Una turista che stava godendosi una giornata di relax è stata aggredita da un randagio. Il cane è apparso all'improvviso riuscendo a mordere la donna. Sono stati attimi di panico. Sul posto, in soccorso della turista, si è precipitata un'ambulanza del 118. La donna, visibilmente scossa, è stata trasportata nell'ospedale più vicino. La turista non ha riportato ferite gravi e non è in pericolo di vita.

Non è la prima volta che i residenti della zona denunciano un fatto simile. Il cane che ha aggredito la turista è stato catturato dal servizio “accalappia cani” del canile di Siculiana. Il servizio è stato coordinato dalla polizia municipale.