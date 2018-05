Turismo in perdita, per la Regione quella di Agrigento è la provincia peggiore

Mentre la Valle dei Templi registra numeri da record sul fronte visitatori, il turismo nella provincia arranca. A confermarlo sono i dati, ancora parziali, forniti dall'Osservatorio turistico regionale: se nel 2016 erano arrivati nel nostro territorio 344.848 turisti, nel 2017 questo dato è calato del 4,2%, ovvero fino a quota 330.428.

Un segno negativo che è un’anomalia a livello regionale: tutte le province, infatti, salgono in termini di visitatori, mentre Agrigento è l’unica a collezionare un doppio dato negativo: oltre a quello sugli arrivi, infatti, c’è quello delle permanenze, ovvero il numero di giorni trascorsi in provincia per turista.

Tra il 2016 e il 2017 è il calo è stato del 6,1% , passando da 1.102.631 a 1.035.726. Insomma, si arriva sempre meno e si pernotta sempre meno, e questo anche al netto di eventuali dati non trasferiti o errori statistici. Rispetto alla ricettività, in provincia mantengono complessivamente le strutture alberghiere, mentre crescono quelle extralberghiere o le strutture per il turismo rurale, aumentate del 171,8%.